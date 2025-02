Flick non ha dubbi: “Szczesny è il titolare, lo abbiamo scelto per la sua personalità”

Hansi Flick ha le idee chiare sulla porta: il suo prescelto è, per tutte le competizioni, Wojciech Szczesny. Lo ha assicurato l’allenatore blaugrana nella conferenza stampa prima della partita di Coppa del Re di domani contro il Valencia a Mestalla: “Per me, ‘Tek’ è il numero uno. Abbiamo scelto ‘Tek’ proprio per la sua personalità, per il suo modo di fare, per il suo stile come portiere, per come gioca. So che ‘Tek’ viene paragonato ad altri portieri, l’ho detto diverse volte, anche Iñaki è fantastico.

Szczesny è sempre stato molto bravo. Entrambi sono eccezionali come portieri. E abbiamo anche i nostri talenti più giovani, che stanno facendo molto bene. La decisione che è stata presa è quella che è e dobbiamo andare avanti con essa. Non ha niente a che vedere con il fatto che sia Iñaki o ‘Tek’. Ha a che vedere con la prospettiva della squadra e decidiamo sempre ciò che è meglio per la squadra. È così che voglio fare le cose”.

Foto: Instagram Szczesny