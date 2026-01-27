Flick: “Non cercheremo scuse, siamo motivati e fiduciosi. Ferran Torres? Sta bene, è pronto per domani”

27/01/2026 | 14:27:54

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Copenaghen. Queste le sue parole:

“Spero che la squadra si senta bene e fiduciosa. Dobbiamo avere rispetto per il Copenaghen. La cosa più importante è fare il nostro lavoro e dovremo giocare al meglio. Non sarà una partita facile. L’obiettivo è qualificarsi tra le prime otto. Siamo concentrati sul nostro gioco, su ciò che ci aspetta. Contro il Copenaghen abbiamo una partita difficile. Non cercheremo scuse, siamo motivati e fiduciosi. Siamo convinti del nostro stile, di come giochiamo. Questa è la Champions League, e si tratta di esprimere al meglio il nostro potenziale. Ferran Torres? Sta bene, sembra in forma. È pronto per domani. Sono contento che si sia ripreso così in fretta”.

Foto: X Barcellona