Flick: “Non abbiamo già vinto, il Tigres è una squadra molto aggressiva”

Conferenza stampa di vigilia della finale del Mondiale per Club che domani vedrà sfidarsi Bayern Monaco e Tigres.

Hansi Flick, allenatore dei bavaresi, non si fida dei messicani e ammette che la vittoria non sarà scontata.

Queste le sue parole: “Non abbiamo già vinto. Chi pensa questo non capisce nulla. Il Tigres è una buona squadra. Li ho visti in semifinale e sono rimasto molto colpito dal modo in cui hanno giocato. Hanno un gioco molto intenso e molta qualità sulle fasce. Sono molto aggressivi. Daremo tutto, sarà una partita difficile. Siamo felici di essere arrivati ​​in finale e ora giocheremo per vincere la coppa. La formazione? Metteremo la squadra migliore ma ovviamente cercherò di mettere in campo una squadra ben equilibrata e anche avere nuove forze. Parleremo con i giocatori e vedremo. Siamo preparati per il Tigres tanto quanto lo siamo stati per le altre gare”.

Foto: Sito Bayern Monaco