Flick: “Non abbiamo approfittato del ko del Real? Vi sbagliate, abbiamo guadagnato un punto”

Il Barcellona pareggia contro il Betis Siviglia al Camp Nou. Un 1-1 che non permette ai blaugrana di scappare definitivamente sul Real, che ha perso in casa con il Valencia. Non fa drammi Flick che spiega come comunque il Barcellona ha guadagnato un punto sulle Merengues.

Queste le sue parole: “Ho detto alla squadra che abbiamo una partita in più e un punto in più. È una buona cosa. Ovviamente, abbiamo fatto troppi errori nel primo tempo dove abbiamo creato occasioni. Nel secondo tempo invece siamo stati migliori, abbiamo cercato in ogni modo di ottenere un risultato migliore. Sono stato e sono contento della prestazione, sono molto positivo su ciò che ho visto nel secondo tempo. Volevamo vincere oggi, ovviamente, ma abbiamo giocato contro una delle migliori squadre del momento”.

Riguardo al gol di Gavi e al successivo abbraccio ricevuto da lui, Flick ha espresso la sua gratitudine e ha ricordato che riflette l’unione nello spogliatoio blaugrana: “Ciò che abbiamo creato è molto importante per me. L’intero staff è eccezionale. Questa cosa è una famiglia”.