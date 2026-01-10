Flick: “Mbappé? È il miglior attaccante del momento. È un giocatore di livello mondiale”

10/01/2026 | 11:11:27

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa spagnola contro il Real Madrid. Queste le sue parole:

“Penso che tutti apprezzino giocare una finale contro il Real Madrid. Possiamo vincere un titolo e dobbiamo giocare come una squadra, questo è ciò che voglio vedere. Questa è la cosa più importante. Il Real? Hanno giocatori fantastici e di alta qualità. Sono concentrato sulla mia squadra ma è il Real Madrid e non c’è motivazione più grande. Mbappé? È il miglior attaccante del momento. È un giocatore di livello mondiale”.

Foto: X Barcellona