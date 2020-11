Flick: “L’obiettivo è qualificarci domani sera. Abbiamo dei problemi in difesa ma diverse opzioni”

Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Salisburgo:

“È un avversario difficile, che può metterci sotto pressione. Attacca bene quando riconquista la palla, è una squadra competitiva per la Champions League. Il nostro obiettivo è qualificarci agli ottavi già domani sera, ma non sarà facile.

Problemi in difesa? Speriamo che Lucas Hernandez possa giocare. Se non dovesse farcela, abbiamo diverse opzioni. Tolisso e Bouna Sarr non ci saranno sicuramente, così come Sule. Speriamo che torni entro il weekend, ha avuto due gravi infortuni e vogliamo sia al 100%”.

Foto: sito ufficiale Bayern Monaco