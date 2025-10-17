Flick: “L’infortunio di Lewandowski è un male per noi. Solo Ronaldo si prende cura del fisico più di Robert”

17/10/2025 | 19:10:19

Il tecnico del Barcellona Flick si è espresso in conferenza stampa sull’infortunio di Lewandowski: “Robert mi ha detto la stessa cosa del ct polacco. Si sentiva bene e non sentiva alcun dolore. Sappiamo che può succedere durante le pause per le nazionali. Non è facile per i giocatori ed è dannoso per noi. Tutti i viaggi che devono fare, andare al gala del Pallone d’Oro. Non credo che nessun giocatore si prenda cura del proprio corpo quanto Robert e mi ha detto che non pensava di essere infortunato. Si prende sempre molta cura di sé. Nessuno della sua età, a parte forse Ronaldo, è in così buona forma. È un male per noi, ma dobbiamo lavorarci su”.

Foto: x Barcellona

