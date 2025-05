Flick: “Linea alta? La difesa parte dall’alto, ho bisogno di un sistema compatto”

17/05/2025 | 17:30:07

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha così risposto alla domanda sulla difesa alta dei blaugrana: “Come dico spesso, la difesa, che non è l’ultima linea perché parte dall’alto… abbiamo bisogno di un sistema compatto. Quando commettiamo un errore, ne parliamo a metà tempo e i giocatori lo correggono. Voglio che tutti sappiano cosa fare fin dall’inizio. Voglio che i giocatori siano concentrati dal momento in cui la palla inizia a muoversi. Stiamo andando bene, siamo sulla strada giusta. Lavoreremo molto duramente. E anche sul piano fisico. Alcuni giocatori sono stati a un livello così alto. Ed è quello che voglio l’anno prossimo, che diano il massimo. Non voglio solo avere la palla. Frenkie e Pedri sono migliorati molto in difesa”.

Foto: X Barcellona