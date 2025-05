Flick: “Lewandowski è pronto per la panchina. Se avremo bisogno, entrerà”

05/05/2025 | 18:40:23

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha così parlato alla vigilia della sfida dell’Inter, facendo il punto su Robert Lewandowski: “Ne abbiamo parlato ieri, tutto sta andando bene e lui sta meglio di come ce lo aspettassimo. È pronto per la panchina, se avremo bisogno di lui entrerà”.

fonte Instagram Barcellona