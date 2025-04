Flick: “Lewandowski? Bisognerà aspettare, non so quanto starà fuori. Non posso dire altro”

Il Barcellona, almeno per la sfida di andata contro l’Inter, dovrà fare a meno dell’infortunato Robert Lewandowski. Il tecnico dei blaugrana ne ha così parlato: “Spero che ci possa essere per le partite decisive. Bisognerà aspettare e vedere. Non sappiamo quando tornerà o quando sarà fuori. Preferisco non dire altro”.

Foto: Twitter Barcellona