Flick: “Lazio? Abbiamo visto le loro partite con il Dortmund e sono molto forti”

Conferenza stampa in casa Bayern Monaco, con il tecnico dei bavaresi, Hansi Flick, che ha parlato alla vigilia della gara con la Lazio.

Queste le sue parole: “Abbiamo molte assenze ma non sono uno che cerca scuse. I primi tempi contro Francoforte e Bielefeld non sono andati bene. Ora dobbiamo essere al top in Champions League: sono partite speciali per noi e mi aspetto che la squadra sia particolarmente motivata. Ci rendiamo conto di cosa è successo negli ultimi giorni. Voglio che il Bayern mostri quello che può fare fin dall’inizio e sono convinto che la squadra lo farà vedere domani”.

Come sta Sule?

“Süle si è infortunato, quindi non si è allenato oggi. Gli abbiamo dato l’opportunità di riposarsi, ma viaggerà con noi per Roma. Potrebbe giocare Kimmich come difensore destro. Lo decideremo domani”.

Sul rientro di Goretzka: “Bisogna andarci piano quando si rientra dal Coronavirus. In realtà avevamo programmato con lui di farlo giocare solo 30 minuti a Francoforte e poi dall’inizio contro la Lazio. Vediamo quanto può resistere, per noi sarebbe importante averlo”.

Che squadra è la Lazio?: “Abbiamo ancora in testa le loro partite contro il Dortmund, hanno giocato molto bene. Miro (Klose, ndr) può sempre aiutarci, non solo contro la Lazio, perché ha sempre buone idee. Ha giocato con alcuni loro giocatori e conosce l’allenatore Inzaghi”.

Musiala può essere un’opzione?: “Lo è sempre, anche se bisogna stare attenti nello sviluppo di un giovane calciatore: nelle ultime settimane c’è stata troppa attenzione su Musiala, che rimane una possibilità per domani”.

