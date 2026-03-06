Flick: “L’Athletic è una squadra fantastica. Lewandowski? Sono molto soddisfatto di Robert”

06/03/2026 | 17:25:52

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Athletic Bilbao. Queste le sue parole:

“L’Athletic è una squadra fantastica, una delle migliori. Giochiamo in trasferta e sappiamo che in casa sono ancora più forti. Ma noi stiamo bene, l’ambiente è ottimo e l’intensità degli allenamenti è molto alta. Le partite ravvicinate e i tanti infortuni? È normale quando si gioca così spesso. Dovremo gestire i minuti, ma abbiamo anche ragazzi della Masia di grande qualità. In passato ci hanno già dato ottime risposte e domani qualcuno potrebbe avere spazio. Lewandowski? Abbiamo ancora qualche settimana per decidere. In questo momento pensiamo ai nostri obiettivi. Posso dire che sono molto soddisfatto di Robert: è un giocatore fantastico che segna sempre tra i 20 e i 30 gol a stagione. Gli infortuni? Non sono contento della situazione, ma la responsabilità è mia, di nessun altro. Non è colpa dello staff medico o dei preparatori. Dobbiamo restare positivi: le assenze possono essere un’opportunità per altri giocatori”.

Foto: X Barcellona