Flick, l’allenatore del Bayern sa soltanto vincere

Chi lo avrebbe mai detto che Hansi Flick, dopo meno di un anno sulla panchina del Bayern, avrebbe puntato deciso a vincere tutto ciò che c’era da vincere. Ha messo in bacheca Scudetto, Coppa di Germania, Champions League, Supercoppa europea e, ieri sera, anche quella di Germania. Gli manca soltanto il Mondiale per club, dove partirà favorito, per poter dire di aver già completato l’en-plein. Il suo rendimento? In 40 incontri ha totalizzato 36 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. I cinque titoli, poi, sono un dettaglio…

Foto: Twitter Bayern