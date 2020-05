Flick: “La squadra ha la giusta mentalità, continuiamo così. Ora pensiamo al Leverkusen”

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 5-0 contro il Fortuna Dusseldorf: “In settimana avevamo evidenziato delle qualità del Dusseldorf che potevano metterci in difficoltà, ma la squadra ha messo in campo una buona mentalità anche dopo una vittoria importante come quella con il Dortmund. Dopo una vittoria per 5-0 un allenatore ha poco da fare. Ora abbiamo due giorni di pausa per prepararci alla sfida con il Bayer Leverkusen”.