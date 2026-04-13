Flick: “La rimonta? Dobbiamo crederci, sapere che possiamo farcela. Giochiamo il nostro calcio, poi si vedrà”

13/04/2026 | 20:24:24

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid.

Queste le sue parole: “No, non sono preoccupato. Quello che voglio è giocare un buon calcio. Sappiamo di poter difendere molto meglio, ma è una questione di squadra. Tutti i membri della squadra devono essere uniti; dobbiamo difendere come un blocco unico. Senza palla, è molto importante gestire gli spazi e ridurli. Quando abbiamo la palla, quello è il nostro stile di gioco. Si tratta di migliorare e di essere in grado di segnare gol.”

È il momento della verità per la stagione del Barça: “Credo che mentalità e atteggiamento siano molto importanti. Quello che vedo è che la mia squadra, come ho detto dopo la partita contro l’Espanyol, ha un legame incredibile con i tifosi. Lo abbiamo visto in questa stagione, e ha un effetto molto positivo sulla squadra perché, guardando a domani, ogni azione sarà importante. Dobbiamo crederci, sapere che possiamo farcela. Sento che la squadra è sulla strada giusta. Dobbiamo essere coraggiosi. Abbiamo la qualità, e in partite come questa, di solito, giochiamo meglio”.

Foto: sito Barcellona