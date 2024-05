Flick: “La filosofia del Barcellona e la mia sono simili. E’ un orgoglio cominciare questo percorso in questo club”

Dopo l’ufficialità di questa mattina, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick. ha concesso una breve intervista iniziale a Barça TV, presentandosi al nuovo club e parlando delle aspettative che ha.

Queste le sue parole: “E’ un sogno per me lavorare al Barcellona, per questo club fantastico, sono felice di iniziare. Il club è davvero incredibile, già dalla prime ore che sono qui a Barcellona è tutto fantastico. La filosofia di questo club è come la mia, quindi sia il possesso palla che il calcio offensivo, queste sono le cose che amo e preferisco fare. Barcellona ha una delle migliori Academy giovanili del mondo e hanno un buon mix tra giocatori esperti e giovani di talento e penso che dobbiamo migliorarli affinché possano darci una mano e questo è il nostro lavoro”.

Sulla dirigenza: “Lavorare insieme al direttore Deco e il presidente Laporta è per me molto importante. c’è un legame solido. Come al Bayern Monaco, qui si lotta per vincere i titoli e per rimanere su questa strada con il Barcellona e penso che possiamo fare molto insieme e questa è la cosa importante. Ora iniziamo questo viaggio insieme e per me è davvero importante il supporto dei tifosi e del club”.

Foto: sito Barcellona