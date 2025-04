Flick: “Inter o Bayern? Nessuna preferenza. Mi divertirò a guardare la partita”

Il Barcellona cade a Dortmund, ma i blaugrana volano comunque in semifinale di Champions:. Al termine della gara, il tecnico Hansi Flick ha così parlato: “Abbiamo affrontato un avversario molto forte, l’ambiente era tremendo”

Per poi proseguire: “Non è stata la nostra migliore serata, ma non sono semplici partite di questo genere contro squadre come il Borussia Dortmund. L’importante è essersi qualificati, il nostro obiettivo“. La Champions League è la miglior competizione del mondo e quando si raggiungono le semifinali è fantastico per il club, per la squadra e per tutti”.

In semifinale, i blaugrana incroceranno la vincente del quarto tra Inter e Bayern Monaco. Alla domanda su chi preferirebbe incontrare, Flick ha risposto: “Non ho alcuna preferenza. Mi siederò a casa divertendomi a vedere la partita”.

Foto: twitter barcellona