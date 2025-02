Flick: “Iñigo è disponibile, Dani Olmo ha bisogno di tempo”

Domani, alle ore 14:00, il Barcellona se la vedrà con l’Alaves. Una sfida semplice per i blaurana, almeno sulla carta, che però dovranno fare ancora a meno di Dani Olmo. Diversa, invece, la situazione di Iñigo che sarà a disposizione del tecnico Flick. A parlarne in conferenza stampa è stata proprio l’allenatore del club spagnolo in conferenza stampa. Queste le sue parole: “Dani Olmo? Non è facile per nessuno, ma il programma è quello che è. Stiamo andando bene. Iñigo è già disponibile, mentre Dani ha bisogno di più tempo. Non voglio parlare di rinforzi, sono contento di ciò che ho. Tutti sono concentrati e vogliono fare un passo in avanti. Questa è la cosa più importante e che mi rende felice”.

FOTO: Twitter Barcellona