Flick: “Infortunio di Yamal duro colpo per noi e per lui. Credo che tornerà per i Mondiali”

24/04/2026 | 15:25:53

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Getafe. Il tecnico tedesco ha analizzato l’infortunio di Lamine Yamal, sottolineando la necessità di gestire al meglio la situazione. “Non è facile, né per lui né per noi. Ora dobbiamo gestirlo. Imparerà dal suo primo infortunio muscolare e tornerà più forte. Sono convinto che sarà pronto per i Mondiali e glielo auguro”.

Il Barça, però, non può fermarsi: “Mancano sei partite e vogliamo vincerle tutte. Siamo una squadra, se manca un giocatore dobbiamo dare ancora di più”.

Sull’episodio che ha portato al problema fisico, Flick chiarisce: “Dopo il rigore ha sentito qualcosa, ma non sembrava grave. Essendo il primo infortunio muscolare, non è facile interpretare i segnali. È normale che sia giù, ma è maturo e intelligente. La pressione su di lui è enorme, ma sta facendo molto bene. Ora deve solo recuperare al meglio per tornare protagonista”.

Foto: sito Barcellona