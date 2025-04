Flick: “In porta gioca Szczesny. L’Inter va affrontata seriamente”

29/04/2025 | 14:36:31

Hansi Flick ha presentato in conferenza Barcellona-Inter di domani sera. “Siamo concentrati sull’andata. L’Inter è un avversario molto complicato, gioca bene in difesa ma è forte anche in transizione, quindi sarà una partita difficile che dovremo affrontare seriamente. Quando vinci una Coppa contro il Real è una grande emozione, ma ora dobbiamo concentrarci su questa gara, possiamo arrivare in finale di Champions, sarebbe un sogno esserci. Abbiamo visto cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo migliorare rispetto alla sfida con il Real. Cambi in formazione? Vedremo come recupereranno i giocatori, tutti vorrebbero essere in campo in una partita così. Chi giocherà in porta? Szczesny è il titolare in Champions rispetto a ter Stegen, per il campionato ci penseremo. Lopez ha sempre possibilità di giocare, sabato scorso abbiamo deciso diversamente ma è importante che tutti si sentano importanti. Koundé è un grande professionista, non solo per il gol che ha fatto contro il Real ma anche per come difende. Il mio futuro? Credo che allenerò il Barcellona anche l’anno prossimo, ho un altro anno di contratto e sono felice qui. Ma non è il momento di pensare a questo, concentriamoci sui risultati che vogliamo ottenere. La Champions è una grande opportunità anche per l’Inter, sono a due partite dalla finale e tutti daranno il cento per cento. Ma ai giocatori ho detto che devono dare il massimo e loro saranno preparati”.

Foto: twitter Barcellona