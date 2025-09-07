Flick in apprensione per Gavi: previsti nuovi esami al ginocchio

07/09/2025 | 19:15:17

Dopo l’intervento al crociato che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco per undici mesi, Gavi si sottoporrà a un’ulteriore revisione al ginocchio destro nella giornata di lunedì. Stando a quanto riferito da Sport, nonostante il problema maggiore sia rientrato, il centrocampista blaugrana sente fastidi persistenti che necessitano dunque di un controllo accurato. Massima cautela da parte di Hansi Flick e staff per cercare di non alterare la situazione. Dopo essere sceso in campo nelle prime due partite di campionato, Gavi è rimasto fuori dai giochi per il 3° incontro de LaLiga tra Rayo Vallecano e Barcellona (1-1).

Foto: Instagram Gavi