Flick: “Il Werder Brema non ci ha lasciato spazi, dobbiamo accettare questo pareggio”

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato del pareggio arrivato in casa contro il Werder Brema:

“Lucas Hernandez ha sbattuto il bacino molto violentemente. Ha avuto difficoltà a camminare, domani se ne saprà di più. Sarr o Tolisso dovrebbero farcela in vista di mercoledì, dovremo essere creativi.

Il Werder ha giocato molto bene, lasciandoci pochissimi spazi. Non siamo stati in grado di sfruttare le nostre chance proprio per questo. Non ci resta che accettare questo pareggio”.

