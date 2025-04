Flick: “Il Triplete? E’ una possibilità, ma c’è da lavorare sodo”

Hans-Dieter Flick, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida vinta contro il Real Madrid che ha regalato ai catalani la 32ª Copa del Rey: “Sono felice per la mia squadra e per il grande lavoro che hanno fatto i giocatori. È stato assolutamente incredibile il modo in cui hanno combattuto, come sono riusciti ad uscire dalle difficoltà… Sono molto orgoglioso della mia squadra. Ottenere un titolo in una partita come il Clásico contro il Real Madrid è sempre speciale. Sono felice per i miei giocatori e per i 26.000 tifosi del Barcellona che erano sugli spalti, meritavano questo titolo. Sono molto orgoglioso. Per me, è incredibile quello che stanno facendo i ragazzi, come combattono. Apprezzo molto quello che fanno, non si arrendono mai. Penso che tutti, il club, i tifosi, siano orgogliosi di questa squadra”.

Flick è poi tornato sulla possibilità di vincere il triplete. Mercoledì i blaugrana ospiteranno l’Inter nella semifinale d’andata di Champions League: “Ora dobbiamo celebrare questo titolo e poi l’obiettivo deve essere quello di recuperare, recuperare e recuperare. Il triplete è una possibilità, ma dobbiamo continuare a lavorare”.

