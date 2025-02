Flick: “Il rosso di Bellingham? È un irrispettoso”

Il tecnico del Barcellona Hans Flick è intervenuto in conferenza stampa, qui di seguito le sue dichiarazioni.

Il possibile primo posto: “Non dobbiamo guardare la classifica. C’è ancora molta strada da fare e ciò che vogliamo dimostrare è una buona prestazione. Ho la sensazione che la squadra abbia sempre più fiducia nelle proprie forze e si stia divertendo. Questa è la cosa più importante. Quando sono arrivato, mi è stato detto che il Rayo era una squadra coraggiosa. L’ho sempre sentito dire. Il loro allenatore è fantastico e stanno ottenendo ottimi risultati”.

L’espulsione di Bellingham: “È irrispettoso, ma non spetta a me parlarne. Ed è quello che ho sempre detto ai giocatori. Perché sprecare tempo ed energie discutendo con l’arbitro sulle decisioni che prende? C’è un giocatore, il capitano, che ha il diritto di discutere con l’arbitro. Mi piace l’handball e quando l’arbitro fischia, la palla rimane ferma e i giocatori tornano a difendere. Non mi piace il comportamento che ho visto ieri e l’ho detto ai suoi giocatori oggi. È una debolezza ricevere un cartellino rosso”.

Su Araujo: “Sarà sulla lista”.

Foto: X Barcellona