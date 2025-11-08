Flick: “Il ritorno al Camp Nou? Si respira la storia lì, è stato impressionante. Yamal? Dobbiamo prenderci cura di lui, qui e con la nazionale”

08/11/2025 | 15:40:08

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Celta Vigo. Queste le sue parole sul ritorno al Camp Nou e sulla gestione di Lamine Yamal in Nazionale:

“Spero che saremo più forti lì… la prima impressione è stata fantastica. Si respira la storia lì. È stato impressionante. Ho provato emozioni incredibili e sono sicuro che ci aiuterà. I tifosi sono più vicini che al Montjuïc. Questa è la cosa più importante per il futuro del club, e hanno fatto un ottimo lavoro. Mi congratulo con tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. La gestione di Yamal in Nazionale? Chiedo alla Nazionale la stessa cosa che stiamo facendo qui: che si prendano cura di lui. È cambiato, sta molto meglio, si allena molto bene, fa trattamenti quotidiani in palestra… Può tornare al suo livello migliore, non è ancora al cento per cento. Dobbiamo prenderci cura di lui, qui e con la nazionale. E penso che anche loro lo stiano facendo.”

Foto: X Barcellona