Flick: “Il rinnovo di Lewandowski? Credo di aver già risposto a questa domanda, ora non è il momento di parlarne”

10/04/2026 | 18:30:50

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Espanyol. Queste le sue parole:

“Tutti sanno quanto sia importante questa partita per il club, per i tifosi e per la squadra. Molti giocatori della Masia sanno cosa significa. È un derby e io voglio vincerlo. Il reclamo alla UEFA? Non so quale sarà l’esito, ma per me e per la squadra sembra perfetto che il club ci stia supportando, perché penso che sia stata un’ingiustizia. A questo livello si può commettere un errore, ma non due. Ecco a cosa serve il VAR: se vedono qualcosa che non va, devono avvisare l’arbitro affinché possa rivedere l’azione, ed è proprio questo che mi è mancato in quella partita. È anche vero che non abbiamo giocato la nostra migliore partita; abbiamo commesso degli errori. Ma quegli errori hanno contribuito a decidere l’incontro. Lewandowski? Credo di aver già risposto a questa domanda in ogni conferenza stampa, e ora non è il momento di parlarne. Ci sono grandi obiettivi da raggiungere; dobbiamo concentrarci su questa stagione e dare il massimo. Inoltre, è compito di Deco”.

Foto: X Barcellona