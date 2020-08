Flick: “Il Psg è una grande squadra. Devo fare i complimenti a tutta la mia squadra”

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, dopo la semifinale vinta contro il Lione con un secco 3-0, ai canali ufficiali del club bavarese ha voluto congratularsi con i suoi. Queste le parole del tecnico tedesco: “Sapevamo che sarebbe stato difficile, il Lione è arrivato in semifinale grazie a grandi prestazioni contro Manchester City e Juventus. I francesi sono una squadra forte e ci hanno causato molti problemi all’inizio. Müller merita il premio di migliore in campo. Devo fare i complimenti a tutta la squadra per il lavoro svolto durante tutta la partita senza mai mollare. Il PSG è una grande squadra, ha combattuto fino alla semifinale e poi è arrivata in finale. Analizzeremo alcune cose, sappiamo che hanno giocatori veloci.”

Foto: twitter Bayern