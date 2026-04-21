Flick: “Il mio obiettivo è rinnovare con il Barcellona. Questo sarà il mio ultimo club in carriera”

21/04/2026 | 17:32:32

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato a El Mundo Deportivo sulle ambizioni del club catalano e sul suo futuro: “Il mio obiettivo è rinnovare il contratto con il Barça. Questa sarà l’ultima tappa della mia carriera da allenatore. Ho sensazioni molto positive e voglio prolungare il mio percorso qui, ma non è il momento di parlarne in dettaglio”.

Il tecnico ha poi sottolineato il forte legame costruito con l’ambiente blaugrana: “Sento che tutto ciò che mi circonda qui rappresenta la fase migliore della mia carriera. La mia famiglia è felice, il mio staff anche, tutto sta andando nella direzione giusta. È qualcosa di fantastico da vivere ogni giorno”.

Flick ha ribadito anche l’ambizione del club: “Il Barça ha il sogno di vincere la Champions League. Dobbiamo continuare a lottare insieme per raggiungerlo. L’anno prossimo ci riproveremo”.

Foto: sito Barcellona