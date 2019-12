Flick: “Il mercato di gennaio è complicato. Boateng via? Ha le qualità per stare nel Bayern”

La Bundesliga si ferma per la consueta sosta invernale. Il pallone tornerà a rotolare a metà gennaio e le società potranno approfittare di questi giorni per concentrarsi sul mercato. Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha rilasciato un’intervista a Kicker nella quale ha parlato degli obiettivi del club: “Il mercato di gennaio può servire a una squadra solo con calciatori in grado di dare una mano sin da subito e questa è una condizione complicata da soddisfare. Ma comunque sono in contatto continuo con Rummenigge e Salihamidzic“.

Boateng

“Vado d’accordo con Boateng e parliamo molto apertamente. Contro il Wolsfburg ha giocato ed ha avuto qualche problema, poi ha dimostrato di avere le qualità per stare nel Bayern Monaco. Ma deve prendere una decisione riguardo al suo futuro, perchè ne va della sua carriera. Pavard, nel suo ruolo, sa destreggiarsi in ogni posizione, ma fa molto bene da centrale”.

Foto: Twitter Bayern Monaco