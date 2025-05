Flick: “Il Clasico non è la partita migliore da affrontare dopo una sconfitta del genere. Ma c’è voglia di riscatto”

10/05/2025 | 13:37:51

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Clasico contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Stiamo bene, dopo la sconfitta di Milano tutti sanno che non è facile… Ma facciamo le cose bene, abbiamo parlato di quello che vogliamo fare in queste due settimane. Ci sono quattro giochi. Il Clasico è importante, diciamo che non è la partita migliore da affrontare dopo quella sconfitta in Champions. Ma dobbiamo dimostrare quanto siamo in grado di giocare. Devi mostrare fiducia. I giocatori sono molto bravi”.

Sulla presenza di Lewandowski e Balde in campo: “All’inizio non credo. Gerard e il resto dei giocatori stanno facendo molto bene. Dobbiamo stare attenti. Poi ci rimangono altre tre partite. Forse avranno minuti nel secondo tempo. Balde sta bene”.

Sul lavoro fatto dopo la recente delusione europea: “Abbiamo parlato di quello che pensano, dei loro sentimenti… Bisogna parlarne in gruppo. Tutti sanno che in un Clásico bisogna dare il cento per cento. Devi essere attivo, intenso, dominante… Il Real Madrid è un’ottima squadra e abbiamo bisogno dei tifosi”.

Sulla corsa alla Liga: “È il titolo più onesto, devi giocare 38 partite. Se arrivi alla fine e sei il primo, è il titolo più onesto. Real? Non se ne andranno pensando che ci sia margine. Un Clásico è una partita che i giocatori vogliono vincere. Ci concentriamo per dare tutto, fare bene e ottenere tre punti”.

