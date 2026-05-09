Flick: “Il Clasico è il meglio che il calcio spagnolo possa offrire. La crisi nel Real? Queste cose accadano in tutto il mondo”

09/05/2026 | 14:41:02

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Clasico. Queste le sue parole:

“Per me, quello che dobbiamo fare è giocare e concentrarci sul nostro calcio. Abbiamo disputato una stagione fantastica e voglio vedere lo stesso livello e lo stesso stile anche domani. So che la tensione è alta. El Clásico è il meglio che il calcio spagnolo possa offrire. Vogliamo giocare come una squadra, come un’unità. Non sono concentrato su nient’altro. La crisi nel Real? Penso che queste cose accadano in tutto il mondo, non sono un’esclusiva del Real Madrid. Sono rimasto un po’ sorpreso, ma non sono preoccupato perché non riguarda la mia squadra”.

Foto: X Barcellona