Flick: “Il Betis ha una squadra fantastica. Eric Garcia? Potrebbe diventare capitano in futuro”

05/12/2025 | 17:30:39

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Betis. Queste le sue parole:

“Il Betis ha una squadra fantastica con giocatori di grande qualità. Dobbiamo fare lo stesso che abbiamo fatto contro l’Atlético. È stata una grande vittoria e ci dà più fiducia, ma dobbiamo dimostrarlo di nuovo domani… Abbiamo fatto un passo avanti e abbiamo dimostrato che quando siamo ben uniti e giochiamo da squadra, tutto funziona. Eric Garcia? Conosce molto bene questo club e merita un nuovo contratto. È molto importante nello spogliatoio e potrebbe diventare capitano in futuro; dà tutto per questo club… È disciplinato, si prende cura dei suoi compagni ed è un professionista ovunque giochi, come terzino, difensore centrale o partendo dalla panchina”.

Foto: X Barcellona