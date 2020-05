Flick: “Il 5-2? Potevamo fare meglio. Muller calciatore intelligente, è stato ancora decisivo”

Hans Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato dopo il 5-2 all’Eintracht Francoforte soffermandosi sulla vittoria e su Thomas Muller: “Si è mosso in modo molto intelligente, voglio sottolineare la sua prestazione. Volevamo tenere in mano il gioco, ci siamo riusciti. Dopo il 3-0 potevamo fare meglio, ma abbiamo sbagliato alcune cose. Ora continuiamo così e teniamoci stretto il primato in classifica”.

Foto: Bayern Monaco Twitter