Flick: “Ho una squadra fantastica. Rodri un valore aggiunto. Lottiamo per vincere tutto”

18/08/2026 | 22:36:54

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Trofeo Gamper.

Le sue parole: “Penso che abbiamo una squadra fantastica e siamo pronti a lottare per vincere tutto. Questa preseason non è come al solito, una settimana fa otto giocatori sono tornati agli allenamenti, quindi abbiamo dovuto adattarci e abbiamo dovuto gestirlo, ma quello che ho potuto vedere nell’ultima settimana, la qualità è aumentata molto, quindi sono molto contento di quello che vedo e di quello che ho visto in allenamento. Raphinha sarà il capitano, insieme a Eric e Pedri. So che Frenkie de Jong è il terzo, dato che Marc e Ronald non ci sono più, ma Frenkie ora non è disponibile”.

Su Rodri: “Non ci sono parole, è un fuoriclasse, un pallone d’Oro, un valore aggiunto per una rosa già fantastica”.

Foto: Instagram Barcellona