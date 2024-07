Flick: “Quando ho deciso di diventare allenatore, ho guardato al Barcellona perché gioca un calcio fantastico”

Hansi Flick, nuovo allenatore del Barcellona, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club blaugrana. Quest’intervista come annuncia lo stesso sito del Barca andrà in onda su Barca One lunedì 22 Luglio. Ecco quanto dichiarato dal tecnico: “Ho sentito fin dal primo giorno la passione della gente. I tifosi. Il presidente. Tutti qui, tutti quelli che lavorano qui, hanno questa passione per il Barça. La devozione di dare il meglio per questo club. E questa è una cosa importante anche per noi, perché vogliamo far parte di questo club e vivere questa passione e questa devozione. Vogliamo dare tutto quello che abbiamo per portare questo club al livello successivo. Faremo tutto il possibile“. Poi prosegue: “Quando ho deciso di diventare allenatore, ho guardato al Barcellona perché gioca un calcio fantastico. Si può vedere come sviluppano i giocatori. Tutti ne parlano”. Foto: screen sito Barcellona