Flick: “Giocato un grande calcio. Dobbiamo migliorare sulle palle inattive”

01/05/2025 | 00:05:08

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-3 contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Oggi abbiamo giocato a calcio a un livello ottimo, in una semifinale di Champions. Non siamo partiti molto bene, abbiamo subito due gol di cui uno su palla inattiva: l’Inter ha qualità migliori delle nostre in queste azioni, ma dobbiamo difendere meglio. Abbiamo avuto le stesse situazioni con l’Atlético, dobbiamo migliorare”.

Cosa ha detto ai suoi giocatori? “Non ho detto molto, credo che domani avremo il tempo di analizzare tutto. Ho apprezzato come abbiamo giocato, come siamo riusciti a rimontare: Lamine nella prima metà di partita è stato molto importante per noi, ha creato occasioni e ha segnato”.

Foto: sito Barcellona