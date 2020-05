Flick: “Giocare senza tifosi? Dobbiamo abituarci. Il mondo intero guarda la Germania”

In vista della ripresa del campionato domenica pomeriggio contro l’Union Berlino, Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa: “La condizione mentale sarà importante. Le nostre qualità calcistiche da sole non saranno sufficienti. Dovremo mostrare carattere. Mancanza di pubblico? Le condizioni sono le stesse per tutti. Dipenderà da chi si adatterà meglio. Ci siamo allenati in un bellissimo stadio vuoto [lo stadio del centro di allenamento del Bayern, ndr]. Sappiamo già cosa aspettarci. Il mondo intero ora ci guarda per vedere come agire. Può essere un segnale per tutti gli altri campionati e può consentire allo sport di riprendere dappertutto. Per ora, è importante per noi applicare le istruzioni.”