Flick: “Gavi? Lo vedo quasi tutti i giorni, si allena e sta migliorando molto. Per me l’importante è che torni in salute”

24/01/2026 | 16:23:21

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Oviedo. Queste le sue parole:

“Giochiamo in casa e vogliamo vincere. È qualcosa che ci appartiene. Nelle ultime partite, l’avversario ha sempre segnato per primo e vogliamo evitare che ciò accada. Araujo? Dobbiamo gestire al meglio il suo minutaggio. Finora sta facendo molto bene. È un’opzione per partire titolare, ma dobbiamo vedere. Decideremo domani. Gavi? Lo vedo quasi tutti i giorni. Si allena e sta migliorando molto. La cosa più importante per lui è mantenere la calma e procedere un passo alla volta. Non c’è bisogno di avere fretta. Ha una lunga carriera davanti a sé e non c’è bisogno di affrettarsi. Se torna a febbraio, saremo contenti, ma per me l’importante è che torni in salute”.

Foto: X Barcellona