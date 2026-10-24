Flick elogia Mourinho: “È un grande collega, i giocatori parlano meravigliosamente di lui”

24/10/2026 | 14:25:13

Alla vigilia del Clásico contro il Real Madrid, Hansi Flick ha riservato parole di grande stima per José Mourinho. L’allenatore del Barcellona, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro i Blancos, ha riconosciuto il valore del collega portoghese, soffermandosi sulla sua esperienza e sui risultati ottenuti nel corso della carriera.”Ho il massimo rispetto per lui. Quando gestisci squadre di questo livello per tanti anni e ottieni questi successi, parliamo di qualità”, ha dichiarato Flick, sottolineando il percorso del tecnico del Real Madrid. Il tedesco ha poi raccontato un episodio legato al periodo trascorso alla guida della nazionale: “Quando ero in nazionale, sono andato a fargli visita e tutti i giocatori che hanno lavorato con lui parlano meravigliosamente di lui”.Un attestato di stima che si completa con un’altra definizione significativa: “È un collega, un grande compagno di professione”. Parole che arrivano alla vigilia di una partita dal peso importante per entrambe le squadre, con Barcellona e Real Madrid pronte a contendersi punti fondamentali nella corsa al titolo.Flick ha inoltre rivolto l’attenzione alle qualità degli avversari, evidenziando il potenziale offensivo della formazione madridista: “Mi aspetto una squadra con grande fiducia, perché parliamo di un grande club, con grandi giocatori e un grande allenatore. Hanno molta qualità, soprattutto nella zona offensiva. Dovremo essere pronti”.Il tecnico blaugrana ha infine ribadito la necessità di migliorare alcuni aspetti dopo la sconfitta europea contro il Paris Saint-Germain, indicando nel Clásico un’occasione per crescere: “Abbiamo analizzato la partita e ci sono aspetti che dobbiamo migliorare. Domani affrontiamo una delle migliori squadre del mondo ed è un’opportunità per crescere come squadra”. Flick ha anche confermato l’assenza di Jules Koundé, spiegando che il club non vuole correre rischi in vista della sfida.

Foto: x Barcellona