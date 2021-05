Flick: “È stato fantastico allenare il Bayern. Prossimo ct della Germania? Mancano ancora dei dettagli”

Per Hansi Flick, quella di oggi contro l’Augsburg, sarà l’ultima volta sulla panchina del Bayern Monaco: l’allenatore saluterà a fine stagione. Futuro tutto da scrivere per lui anche se, al momento, la priorità è la Nazionale tedesca come ammesso dallo stesso Flick in conferenza stampa. “È chiaro che ho parlato con la DFB (Federcalcio tedesca). Tutti sanno cosa penso della nazionale. Le cose devono ancora essere risolte. Queste sono piccoli dettagli, se vengono risolti possiamo annunciarlo rapidamente. Ma per ora, mi sono concentrato su Augsburg”.

Sulla sua esperienza al Bayern: “Allenare una squadra del genere è qualcosa di molto speciale. È stato molto divertente per me e per tutto il mio staff. Sin da subito abbiamo coltivato l’idea di voler vincere con avidità. Volevamo segnare sempre gol e siamo stati alla costante ricerca di un calcio offensivo. Abbiamo accompagnato questa grande squadra per un breve periodo, ma molto intenso. Mi è piaciuto questo viaggio. Due anni fa sapevo solo che volevo essere di nuovo un allenatore. Niko Kovac mi ha dato la possibilità di essere nella squadra di allenatori del Bayern Monaco. È stato semplicemente fantastico. Li sosterrò sempre e seguirò il loro ulteriore percorso. Potranno sempre contare sul mio sostegno. Erano cose così strette che non puoi semplicemente cancellarle. Sono comunque felice che il viaggio stia volgendo al termine e non vedo l’ora di scoprire le novità. Non ho rimpianti”.

FOTO: Sito Bayern