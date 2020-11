Flick: “Dortmund molto forte. Per domani recuperiamo Goretzka”

Domani alle 18.30 ci sarà il classico del calcio tedesco al Westfalenstadion, tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

In conferenza stampa, il tecnico dei bavaresi ha così presentato la gara: “Il Dortmund ha una squadra eccellente, con la miglior difesa del campionato, con enormi qualità difensive e grande velocità in attacco, con giovani talenti da non sottovalutare. Per batterli dovremo dare il 100%. La tenuta difensiva? Dobbiamo migliorare ma non dimentichiamoci che finora abbiamo vinto tutte le partite tranne quella con l’Hoffenheim, che fu un passaggio a vuoto che bene o male tutte le big in Europa stanno avendo. Indisponibili? Goretzka si è allenato in gruppo ieri e ci sarà, Sule e Zirkzee invece saranno out. Quanto è importante la gara di domani? E’ il classico del calcio tedesco e per questo tutti sono molto motivati. Ovviamente è brutto non vedere i tifosi sugli spalti ma purtroppo sappiamo tutti che cosa stiamo vivendo. Il mondo intero ci guarderà. Per questo faremo di tutto per vincere la partita”.

Foto: Sito Bayern Monaco