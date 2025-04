Flick contro La Liga in vista dell’Inter: “Le Federazioni proteggono i club, ma non in Spagna. È una barzelletta”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha attaccato la Liga in vista della sfida contro l’Inter, valida per le semifinali di Champions League: “Non voglio trovare scuse o lamentarmi. Sono contento perché non giochiamo contro il Valladolid domenica alle 14:00, ma sabato alle 21:00. E va bene così. Ma perché non giochiamo alle 16:00 o alle 18:00? Perché no? Datemi una ragione. Voglio vedere chi decide, perché è una barzelletta – le sue parole -. E’ qualcosa che riguarda il calcio spagnolo, perché se avremo successo in Europa, il campionato spagnolo ne trarrà beneficio. Sono senza parole. La situazione è incredibile. Ogni Federazione ha a cuore le proprie squadre, ma non qui. Non gli importa del riposo o del fatto che i giocatori vadano a letto alle 5 del mattino. Dicono di giocare e torneranno. Non hanno idea di cosa significhi per i giocatori. E’ incredibile”.

Foto: Twitter Barcellona