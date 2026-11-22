Flick contro gli arbitri: “Il guardalinee e il quarto uomo erano concentrati solo su di noi. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno dato un giallo”
22/11/2026 | 22:15:11
Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha criticato l’arbitraggio al termine della partita contro il Villareal. Queste le sue parole:
“Il quarto ufficiale guardava solo la nostra panchina. Dovrebbe assistere l’arbitro in campo, ma guardava solo noi. Vedremo quali informazioni ci daranno. Ho chiesto spiegazioni e mi hanno dato un cartellino giallo. Oggi sapevamo che tipo di arbitro avevamo e ce lo aspettavamo. Sono contento degli arbitri in generale, ma non di lui. Il guardalinee e il quarto uomo erano molto concentrati su di noi”.
Foto: X Barcellona