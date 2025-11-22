Flick: “Che meraviglia tornare al Camp Nou. Lewandowski? Negli ultimi 10 anni il miglior numero 9 in Europa”

22/11/2025 | 20:11:02

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria travolgente contro l’Athletic Bilbao.

Queste le sue parole: “Sappiamo che l’Athletic pressa alto, giocano compatti e hanno una buona organizzazione. Hanno avuto alcune occasioni per segnare, è una squadra fantastica. A volte le cose ci vanno a gonfie vele e questa è una di quelle volte. Il ritorno al Camp Nou? È stata una sensazione incredibile e in più abbiamo vinto. Non è stato facile, ma tutto è andato bene e siamo molto contenti. Felici di non aver subito gol, di averne segnati quattro e di aver ottenuto i tre punti”.

Un commento su Lewandowski, ancora in gol: “È un giocatore molto importante. Uno di quelli che, quando ha un’occasione, quasi sempre segna. Era importante segnare molto presto, perché questo ci dà più fiducia. Negli ultimi dieci anni è uno dei migliori, se non il migliore, numero 9 e non ha nulla a che vedere con l’età. È in forma e ha fame di continuare a segnare, ed è questo che conta”.

Foto: X Barcellona