Flick: “Centravanti? Fiducia in Deco ma dipende anche da Ferran. Il falso nueve può farlo Yamal”

03/08/2026 | 15:21:40

Hansi Flick, alla terza stagione con il Barcellona, ha alzato l’asticella e vuole regalare la Champions ai tifosi Blaugrana, che la attendono impazienti dal 2015. Il mercato ha portato novità importanti in attacco con gli arrivi di Gordon e Adeyemi, ma il Barça e il direttore sportivo Deco sono a caccia dell’erede naturale di Lewandowski, volato negli USA. L’allenatore tedesco ha parlato dopo la partitella al Saint George’s Park ai diversi media presenti: “Dipende dalla squadra. Dobbiamo aspettare. Ho piena fiducia in Deco e sappiamo che dobbiamo fare qualcosa. Dipende anche da Ferran. Vedremo cosa faremo. Lamine ha giocato un paio di partite con noi (come falso nove). È un giocatore fantastico, di livello mondiale, e sa adattarsi a questo. Il nostro focus è sul fatto che giochi come ‘7’, ma vedremo cosa succederà. Gordon e Adeyemi possono giocare come nove e su entrambe le fasce. Abbiamo molte opzioni e vedremo cosa succede”.

Foto: X Barcellona