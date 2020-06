Flick carica il Bayern: “Abbiamo sette punti di vantaggio, ma domani dobbiamo vincere”

Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Werder, un match che potrebbe sancire la conquista del titolo del club bavarese: “Saremo altrettanto motivati e professionali a Brema. Ci saranno due cambiamenti che tutti possono immaginare. Javi Martinez ha problemi gastrointestinali, quindi dobbiamo vedere come fare. Zirkzee è stato sostituito a causa di problemi muscolari e non è del 100%. Anche Perisic è un po’ acciaccato ma presumo che tutti possano provare a recuperare. La qualità della formazione è molto alta. Questa è la base per offrire buone prestazioni. Andiamo passo dopo passo e vediamo di vincere il campionato. Abbiamo sette punti di vantaggio? Sì, ma domani dobbiamo vincere”.

Foto: Twitter ufficiale Bayern Monaco