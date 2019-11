Flick: “Boateng recuperato, possiamo contare su di lui. Thiago Alcantara? Infortunio al polso”

Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato alla vigilia dell’incontro di Champions con la Stella Rossa: “La formazione per domani? Ho ancora tutte le opzioni aperte. Alcuni giocatori hanno bisogno di giocare per trovare il giusto ritmo mentre altri invece necessitano di riposo. Per questo sto ancora valutando tutto. A prescindere da tutto questo domani vincere la gara per conquistare anche il primo posto del girone. L’emergenza in difesa? Boateng si è allenato bene durante la sosta per le nazionali. E’ un’altra opzione per noi, ma non ho ancora deciso chi giocherà domani. Thiago? Si è infortunato al polso ma finora è sempre stato disponibilie. Si tratta di un giocatore che può sempre dare una mano e sono felice di averlo con me”.

Foto: Bayern Monaco sito ufficiale