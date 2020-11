Flick: “Boateng? Lui per me è importante. Rispetto la decisione di Low”

Hansi Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha parlato anche di Jerome Boateng. Così il tecnico dei bavaresi: “E’ importante avere una buona comunicazione con i giocatori e il club, io non controllo altro. Jerome per me è importante, lui lo sa. Ha centrato due volte il Triplete, ha fatto delle prestazioni eccezionali. C’è da dire sulle sue qualità. Low? Rispetto la sua decisione di non convocare Muller e Boateng, io non posso giudicare. Sono felice di averli con me in squadra, hanno qualità.”

Foto: twitter uff Bayern M.