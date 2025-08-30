Flick: “Champions passata? Meritavamo di più. E su Fermin Lopez vi dico cosa penso”

30/08/2025 | 17:30:51

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona Hansi Flick ha presentato la partita contro il Rayo Vallecano. Di seguito le dichiarazioni salienti dell’allenatore tedesco: “L’obiettivo è vincere la Champions League. Penso che per tutti i club come il Barcellona l’obiettivo sia vincere la Champions League. È la competizione migliore in cui possiamo giocare. Questo nuovo format è pazzesco. Ho guardato il sorteggio con Marcus Sorg ed è stato esilarante. Toglievano la palla, premevano il pulsante e si vedeva cosa succedeva. Siamo felici. Ci sono partite fantastiche e ogni partita sarà diversa. Siamo felici di giocare in Champions League. La scorsa stagione abbiamo giocato un’eccellente semifinale e meritavamo di più, ma questa stagione sarà la stessa. Lavoreremo sodo per questo. Non sarà facile, ma daremo il massimo”. Su Fermin Lopez: “Per il momento Fermin è ancora qui. Gli ho parlato e sono convinto che rimarrà, ma in realtà non so cosa succederà. Bisogna aspettare. Sarò felice solo quando il mercato si chiuderà. Gli ho dato la mia opinione ed è qualcosa che rimane tra me e Ad ora mi concentro sulla mia squadra e sono solo contento che sia ancora al Barça. È un pezzo importante, il suo stile è diverso da quello degli altri e può aiutarci molto. Per il resto mi concentro sulla squadra e non sulla situazione finanziaria. Mi piacerebbe rimanere con questi giocatori, il resto sono cose che bisogna chiedere ad altre persone”.

Foto: X Barcellona