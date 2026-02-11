Flick: “Araujo? Lo abbiamo supportato in ogni modo possibile. È importante prendersi cura dei giocatori”

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atletico Madrid. Queste le sue parole:

“Abbiamo avuto qualche problema. Rashford non è pronto, ha preso una botta. Non è una bella notizia, ma credo nella mia squadra. La situazione non è facile. Giocheremo contro una squadra fantastica. Ho visto la partita di coppa contro il Betis ed è stata impressionante. Il Cholo sta facendo un ottimo lavoro all’Atlético. Apprezzo molto quello che ho visto. Domani sarà una partita dura. Raphina? Un passo alla volta. Dobbiamo prenderci cura di lui. È un giocatore che dà tutto, con grande intensità. Se sente qualcosa, dobbiamo stare attenti. Questa è la situazione. Non sono contento perché abbiamo bisogno di lui, come Pedri, Gavi, Andreas o Marcus. Araujo? Conosciamo la situazione con Ronald. Si è aperto e lo abbiamo supportato in ogni modo possibile. Aprirsi in questo modo dimostra di essere forti. Nel calcio, è soprattutto una questione di mentalità e di concentrazione sulla vittoria. Parlerò di tutto un giorno. Quando dice di essere stato così per un anno e mezzo… È importante prendersi cura dei giocatori. Bisogna pensarci. Come allenatore, devi assumerti la responsabilità di tutti i giocatori. Devi pensare a qualcosa di più di ciò che è bene per te”.

Foto: X Barcellona